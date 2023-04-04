В Україні пропонують демобілізувати частину військових: про кого мова

Законопроект уже схвалили та рекомендували до голосування

В Україні пропонують демобілізувати із служби військових, які втратили родичів на війні. Відповідний законопроект схвалили та рекомендували до голосування на засіданні Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Метою документа є розширення переліку підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

"Пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану", — йдеться у документі.

Зазначається, що раніше парламентом уже було ухвалено закон, який передбачає, що не підлягають заклику особи, близькі яких загинули або зникли безвісти під час війни.

При цьому варто згадати, що у Верховній Раді вже більше півроку не розглядається законопроект №8061. Його мета — надати особам, які повернулися з полону, право на звільнення з військової служби та відстрочку від призову під час мобілізації.

Раніше ми писали про те, що частини чоловіків можуть дозволити залишити службу в армії.