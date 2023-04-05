Журналісти показали, на що перетворився Бахмут через сім місяців боїв

Оборона міста-фортеці продовжується

Попри те, що окупанти змогли просунутися в Бахмуті та навіть встановили свій прапор над зруйнованим будинком міської адміністрації, бої в місті продовжуються і до його захоплення ще далеко.

У місті-фортеці побували українські журналісти, які показали, як виглядає місто станом на початок квітня. Відповідний репортаж було оприлюднено у YouTube-каналі Новинарня.

"У перші два дні квітня російські війська, у тому числі найманці ПВК "Вагнер", просунулися до центру Бахмута. Проте бої за місто продовжуються, збройні сили України утримують частину населеного пункту, і кожен метр просування дається ворогові дуже дорого", — йдеться у підпис до відео.

У сюжеті фронтовому кореспонденту Стасу Кухарчуку вдалося поговорити з бійцями 3-ї окремої штурмової бригади та бійцями 93 ОМБр "Холодний яр" та розпитати їх про те, як йдуть справи в місті.

Крім того, журналістам вдалося показати те, на що місто перетворилося через сім місяців боїв.

Нагадаємо, днями Бахмут відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який оцінив обстановку в місті.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому оборона Бахмута така важлива.