Журналісти показали, на що перетворився Бахмут через сім місяців боїв
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Оборона міста-фортеці продовжується
Попри те, що окупанти змогли просунутися в Бахмуті та навіть встановили свій прапор над зруйнованим будинком міської адміністрації, бої в місті продовжуються і до його захоплення ще далеко.
У місті-фортеці побували українські журналісти, які показали, як виглядає місто станом на початок квітня. Відповідний репортаж було оприлюднено у YouTube-каналі Новинарня.
"У перші два дні квітня російські війська, у тому числі найманці ПВК "Вагнер", просунулися до центру Бахмута. Проте бої за місто продовжуються, збройні сили України утримують частину населеного пункту, і кожен метр просування дається ворогові дуже дорого", — йдеться у підпис до відео.
У сюжеті фронтовому кореспонденту Стасу Кухарчуку вдалося поговорити з бійцями 3-ї окремої штурмової бригади та бійцями 93 ОМБр "Холодний яр" та розпитати їх про те, як йдуть справи в місті.
Крім того, журналістам вдалося показати те, на що місто перетворилося через сім місяців боїв.
Нагадаємо, днями Бахмут відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який оцінив обстановку в місті.
Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому оборона Бахмута така важлива.