Майор військово-медичної академії наїхав на курсанток і поплатився: есклюзивні фото з місця події

Винуватець надовго вирушив за ґрати

Суд поставив крапку у резонансній справі майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який покалічив курсанток навчального закладу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік надовго вирушив до в’язниці.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Нагадаємо, що інцидент стався 25 серпня 2020 року на території однієї із військових частин у Києві. Тоді п’яний майор військово-медичної академії, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв наїзд на курсанток, які стояли на ганку і чекали на свою першу військову форму. Він в’їхав просто в скупчення людей, притиснувши їх до стіни та сходів будинку. Найбільше постраждали троє дівчат. Двом їм одразу ампутували по одній нозі, третя мала складні переломи ніг.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися ексклюзивні фотографії з місця трагедії.

Пізніше з’ясувалося, що Володимира Холодного за два тижні до аварії було переведено на роботу з військової частини до Академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів. У день ДТП він був у відпустці, але приїхав на роботу, аби допомогти одержати речі для курсантів. При цьому зі свідчень потерпілих та свідків підсудний не один був п’яний на роботі. Нетверезими були також два інших офіцери — начальники 2 та 3 курсу в академії, Холодний мав стати начальником 1 курсу.

Одна з постраждалих – Галина Николин із Борислава, якій довелося збирати собі гроші на лікування після аварії, на суді назвала Холодного соціально безвідповідальною особою. Потерпіла Тетяна Стінська вимагала суворе покарання для підсудного. У неї протез ноги після аварії. Третя постраждала – Олександра Гуй – постраждала найбільше, має ампутацію ноги і досі проходить реабілітацію у Німеччині. Показання суду вона надала відеозв’язку і на оголошення вироку не була присутня.

3 квітня Шевченківський районний суд Києва визнав винним майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, і засудив йому 6 років позбавлення волі. Окрім ув’язнення суддя Антоніна Кваша заборонила винному на 3 роки керувати транспортними засобами та стягнула з нього 249 тисяч гривень витрат на лікування постраждалих. Суддя змінила запобіжний захід і прийняла взяття обвинуваченого під варту. Після оголошення вироку конвоїри затримали майора.

Прокурор Дар’я Лисенко вимагала максимального покарання – 8 років ув’язнення. Адвокат Олександр Навродський сказав, що обвинувачений щиро кається і неодноразово просив вибачення у потерпілих. Він наголосив, що ці два роки Холодний начебто не міг влаштуватися на роботу і не мав жодного доходу, аби допомагати постраждалим. Після повномасштабного вторгнення він, за словами захисника, хотів йти на фронт, але через кримінальну справу йому відмовляли. Сам Холодний на суді просив для себе м’якшого вироку.

"Я готовий понести покарання, але не таке жорстоке. Це покарання не тільки мене, а й всієї моєї сімʼї, дітей. Якщо я на 8 років сяду, як вони будуть жити, що вони будуть їсти?! Це покарання всім…", — сказав Холодний.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний артист України Остап Ступка влаштував п’яну ДТП у Києві.

Також ми повідомляли, що за кілька днів раніше суд також поставив крапку в одній резонансній справі — груповому зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті. Проте, реакція в українців стосовно рішення суддів була різко негативна.