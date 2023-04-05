Майор военно-медицинской академии наехал на курсанток и поплатился: эксклюзивные фото с места происшествия

Виновник надолго отправился за решетку

Суд поставил точку в резонансном деле майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который покалечил курсанток учебного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина надолго отправился в тюрьму.

Об этом сообщает "Zaxid.net".

Напомним, что инцидент произошел 25 августа 2020 года на территории одной из воинских частей Киева. Тогда, пьяный майор военно-медицинской академии, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на курсанток, которые стояли на крыльце и ждали свою первую военную форму. Он въехал прямо в скопление людей, прижав их к стене и лестнице дома. Больше всего пострадали три девушки. Двум им сразу ампутировали по одной ноге, у третьей были сложные переломы ног.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фотографии с места трагедии.

Позже выяснилось, что Владимир Холодный за две недели до аварии был переведен на работу из воинской части в Академию на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей. В день ДТП он был в отпуске, но приехал на работу, чтобы помочь получить вещи для курсантов. При этом из показаний потерпевших и свидетелей подсудимый не один был пьян на работе. Нетрезвыми были также два других офицера — начальники 2 и 3 курса в академии, Холодный должен был стать начальником 1 курса.

Одна из пострадавших – Галина Николин из Борислава, которой пришлось собирать себе деньги на лечение после аварии, на суде она назвала Холодного социально безответственным лицом. Потерпевшая Татьяна Стенская требовала суровое наказание для подсудимого. У нее протез ноги после аварии. Третья пострадавшая – Александра Гуй – пострадала больше всего, имеет ампутацию ноги и до сих пор проходит реабилитацию в Германии. Показание суда она предоставила по видеосвязи и на оглашении приговора не присутствовала.

3 апреля, Шевченковский районный суд Киева признал виновным майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного в нарушении правил дорожного движения, что повлекло потерпевшим тяжкие телесные повреждения, и присудил ему 6 лет лишения свободы. Кроме заключения судья Антонина Кваша запретила виновному на 3 года водить транспортные средства и взыскала с него 249 тысяч гривен расходов на лечение пострадавших. Судья изменила меру пресечения и приняла взятие обвиняемого под стражу. После оглашения приговора конвоиры задержали майора.

Прокурор Дарья Лысенко требовала максимального наказания — 8 лет заключения. Адвокат Александр Навродский сказал, что обвиняемый искренне раскаивается и неоднократно просил прощения у потерпевших. Он подчеркнул, что эти два года Холодный вроде бы не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать пострадавшим. После полномасштабного вторжения он, по словам защитника, хотел уходить на фронт, но из-за уголовного дела ему отказывали. Сам Холодный на суде просил для себя более мягкого приговора.

"Я готов понести наказание, но не такое жестокое. Это наказание не только меня, но и всей моей семьи, детей. Если я на 8 лет сяду, как они будут жить, что они будут есть? Это наказание всем…", — сказал Холодный.

Напомним, ранее мы писали, что народный артист Украины Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве.

Также мы сообщали, что несколькими днями ранее суд также поставил точку в одном резонансном деле — групповом изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье. Однако, реакция у украинцев, по отношению к решению судей, была резко негативная.