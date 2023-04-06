Диригент Київської опери загинув на Донбасі

Герою було 40 років

Війна в Україні продовжує забирати життя наших громадян на фронті та у мирних містах. Новина про непоправну втрату надійшла і до Національного академічного духового оркестру України. На війні загинув диригент-постановник Київської опери Костянтин Старовицький.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного академічного духового оркестру України.

З початком повномасштабного вторгнення відомий музикант став на захист своєї батьківщини зі зброєю в руках. Він служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного терцентру. Потім продовжив нести службу у Харківській області.

На жаль, його шлях воїна закінчився 5 квітня. У віці 40 років він загинув у Краматорському напрямку.

"Сьогодні оркестр зазнав непоправної втрати. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький. Вічна пам’ять ГЕРОЮ! Царство небесне", — йдеться у повідомленні.

Герой був артистом оркестру, а згодом – диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта", яка принесла чотири номінації на театральну премію "Київська пектораль 2016" та одним із постановників та авторів перекладу української опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель".

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час авіаудару Чернігівщиною загинула 25-річна військова ЗСУ.

Також ми повідомили, що під Бахмутом загинув воїн із відомого добровольчого батальйону.