Наказ про створення Антикорупційної ради при Міноборони буде підписаний найближчими днями: подробиці

Антикорупційна рада набуде повноважень після підписання відповідного наказу міністра оборони України

В Міноборони України 5 квітня відбулася зустріч представників громадськості щодо процесу формування Громадської антикорупційної ради при оборонному відомстві, на якому було констатовано, що процес формування Громадської антикорупційної ради відбувся без порушень.

Як повідомляється на сайті Міноборони, під час зустрічі було повідомлено, що всі письмові звернення, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від учасників конкурсу, так і від громадських організацій було розглянуто у встановленому порядку. Також на зустрічі розробник сервісу контролю за підрахунком голосів громадської організації "Електронна Демократія" Володимир Фльонс надав пояснення та інформацію щодо перебігу голосування, виходячи з якої учасники констатували, що процес формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони України відбувся без порушень.

"Ознак суттєвого впливу на результати загальнонаціонального інтернет-голосування 31 березня 2023 року на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції, що могли вплинути або змінити підсумковий рейтинг кандидатів, не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Володимир Фльонс наголосив, що принциповим є те, що у Міністерстві оборони обрали саме відкритий механізм створення Громадської антикорупційної ради.

"Наступним кроком стане затвердження Міністерством оборони складу Антикорупційної ради з 15 осіб, яких було обрано в результаті загальнонаціонального інтернет-голосування. Рада набуде повноважень після підписання відповідного наказу міністра оборони України найближчими днями", — йдеться у повідомленні.

Також в міністерстві нагадали, що "Комісія вирішила вважати обраними до складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України 15 осіб, які набрали максимальну кількість голосів", а саме: