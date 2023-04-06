Приказ о создании Антикоррупционного совета при Минобороны будет подписан в ближайшие дни: подробности

Антикоррупционный совет обретет полномочия после подписания соответствующего приказа министра обороны Украины

В Минобороны Украины 5 апреля состоялась встреча представителей общественности по процессу формирования Общественного антикоррупционного совета при оборонном ведомстве, на котором было констатировано, что процесс формирования Общественного антикоррупционного совета прошел без нарушений.

Как сообщается на сайте Минобороны, во время встречи было сообщено, что все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций, были рассмотрены в установленном порядке. Также на встрече разработчик сервиса контроля за подсчетом голосов общественной организации "Электронная Демократия" Владимир Фльонс дал объяснения и информацию о ходе голосования, на основании которых участники констатировали, что процесс формирования Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины состоялся без нарушений.

"Признаков существенного влияния на результаты общенационального интернет-голосования 31 марта 2023 года на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции, которые могли повлиять или изменить итоговый рейтинг кандидатов, не выявлено", — говорится в сообщении.

Владимир Фльонс подчеркнул, что принципиальным является то, что в Министерстве обороны избрали именно открытый механизм создания Общественного антикоррупционного совета.

"Следующим шагом станет утверждение Министерством обороны состава Антикоррупционного совета из 15 человек, избранных в результате общенационального интернет-голосования. Совет обретет полномочия после подписания соответствующего приказа министра обороны Украины в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Также в министерстве напомнили, что "Комиссия решила считать избранными в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины 15 человек, набравших максимальное количество голосов", а именно: