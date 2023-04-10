Секретні документи Пентагону: як вони можуть позначитися на контрнаступі ЗСУ

"Секретним" даним Пентагону, які нібито були злиті в мережу, не варто довіряти

Засекречена інформація про плани США та НАТО щодо посилення ЗСУ, яка нібито була "злита" в мережу перед контрнаступом наших військових, може бути підробкою.

Як пише Reuters, влада США вже нібито почала розслідування "витікання" даних, хоча їх достовірність поки не підтверджена.

"Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих щодо їхнього походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів", — йдеться у матеріалі агентства.

За даними джерел Reuters, "секретні" дані міг опублікувати громадянин США, на що вказує "глибина тем, які торкнулися документів".

Водночас CNN пише, що через виток "секретних американських документів" Україна вже була змушена змінити деякі свої військові плани. За даними телеканалу, публікація секретної інформації показала, що США шпигуть як за союзниками, так і за противниками, що глибоко турбує американських чиновників. Зокрема, деякі з них "розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності та готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські війська готуються до контрнаступу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Офісі президента відреагували на ситуацію. Михайло Подоляк вважає, що це лише блеф росіян.