Не поспішайте ховати теплі речі: синоптик засмутила прогнозом погоди на Великдень

Погода на свята обіцяє бути прохолодною

В Україні з перших днів квітня встановилася похмура, прохолодна та дощова погода. Найімовірніше, негода, що розгулялася, не надумає зупинятись ні в Великодній тиждень, ні на саме божественне свято.

Про це у своєму прогнозі погоди розповіла синоптик Наталка Діденко.

Так, за її словами, 11 квітня буде дуже незвичайним. Тому що холодною (або прохолодною) очікується погода у південній частині України, якій традиційно належить бути найтеплішою.

"Там завтра протягом дня лише +9+12 градусів, хіба що в Криму та Приазов’ї до +14 градусів. На решті території України вдень у вівторок +12 +16 градусів, хіба що в Прикарпатських областях місцями ще затримається свіжа погода, +9 +12 градусів", — каже Діденко.

Дощі 11 квітня очікуються у південній частині, увечері 11 квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України без опадів.

Яка погода буде на Великдень

На Великдень в Україні вночі очікується 5-9 градусів. Вдень 16 квітня передбачається +9+12 градусів. Дощі можливі лише у західних областях.

"Свіженько, думайте, що одягнути красиве тепліше", — зазначає Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що і космічна погода піднесе землянам "сюрприз" на Великдень.