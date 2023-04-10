Не спешите прятать теплые вещи: синоптик расстроила прогнозом погоды на Пасху

Погода на праздники обещает быть прохладной

В Украине с первых дней апреля установилась пасмурная, прохладная, и дождилвая погода. Вероятнее всего, разгулявшаяся непогода, не надумает остепениться ни в Пасхальную неделю, ни на сам божественный праздник.

Об этом в своем прогнозе погоды рассказала синоптик Наталка Диденко.

Так, по её словам, 11 апреля будет весьма необычным. Потому что холодной (или прохладной) ожидается погода в южной части Украины, которой традиционно полагается быть самой теплой.

"Там завтра в течение дня только +9+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов. На остальной территории Украины днем ​​во вторник +12 +16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9 +12 градусов", — говорит Диденко.

Дожди 11 апреля ожидаются в южной части, вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на западе, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.

Какой погода будет на Пасху

На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов. Днем ​​16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

"Свежо, думайте, что одеть красивое потеплее", — отмечает Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что и космическая погода преподнесёт землянам "сюрприз" на Пасху.