Україна незабаром отримає ще 100 танків Leopard і не тільки: від якої країни цього разу

Данія готова передати не лише танки, а й артилерійські установки для якнайшвидшої перемоги ЗСУ

Україна отримає ще більше танків Leopard для ЗСУ. Але йдеться не про модель Leopard 2, а про модель Leopard 1.

Про це під час спільного брифінгу з Олексієм Резніковим розповів в.о. міністра оборони Данія Троельс Лунд Поульсен. За його словами, перші бойові машини прибудуть до України до літа.

Поульсен повідомив, що Данія уклала угоду про постачання танків Leopard із Німеччиною ще приблизно два місяці тому. Загалом планується передати близько сотні танків Leopard 1.

"Ми почнемо постачання танків Leopard в Україну до літа. І сподіваюся, заглядаючи на півроку вперед, що можна буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це стало б значною допомогою для української армії у боротьбі за свободу", – заявив голова Міноборони Данії.

Щодо танків Leopard 2, то можливості їх передачі Україні також буде обговорювати з Німеччиною. Однак на сьогоднішній день у Данії не так багато танків цієї моделі, тому обговорюватимуться альтернативні шляхи їх передачі.

Крім цього, ЗСУ у травні зможуть отримати партію артилерійських установок CAESAR. Наразі українські воїни навчаються на датських полігонах працювати з цими САУ.

"Найближчим часом ми почуємо, як "леопарди" гарчать з датським акцентом", — резюмував Олексій Резніков підсумки спільного брифінгу з датським колегою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні вигадали, як модернізувати танки Leopard 2. На німецькі бойові машини ставлять додаткову броню та навіть озброєння.