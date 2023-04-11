Запеклі битви тривають не тільки в Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни на окупованих територіях очікують контрнаступу ЗСУ

Російські окупанти не зупиняють спроб протиснути українську оборону на сході країни, а на півдні самі активно готуються оборонятися. Ворог копає окопи, зокрема біля Василівки Запорізької області.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська помалу просуваються у Бахмуті. На інших напрямках тривають активні бої.

Генштаб повідомляє про сутички з ворогом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 52 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окупанти на Луганщині наступали біля Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки. Все — біля Кремінної. За даними DeepState, ворог наступає у Серебрянському лісництві з півночі та сходу.

Карта боїв в Луганській області

Ворог продовжує атакувати Бахмут. Аналітики вважають, що у окупантів є просування на цьому напрямку, але втрати можливі значні. Так, ворог міг просунутися на північний захід від Хромового, на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті. Генштаб зафіксував атаки ворога біля Григорівки та Хромового.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках об’єктами атак ворога стали Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка. Темп наступу росіян трохи сповільнився, але наступи у Авдіївці та Мар’їнці лишаються найзапеклішими.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують зміцнювати оборону — обладнують і мінують позиції, копають нові окопи. Ворог продовжує артилерійські та ракетні удари по півдню України.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав про витік даних з Пентагону. У відомстві його підтвердили, вказавши, що це загрожує нацбезпеці США. Нагадаємо, там були і дані, що стосуються української армії.