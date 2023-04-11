Запеклі битви тривають не тільки в Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні
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Росіяни на окупованих територіях очікують контрнаступу ЗСУ
Російські окупанти не зупиняють спроб протиснути українську оборону на сході країни, а на півдні самі активно готуються оборонятися. Ворог копає окопи, зокрема біля Василівки Запорізької області.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська помалу просуваються у Бахмуті. На інших напрямках тривають активні бої.
Генштаб повідомляє про сутички з ворогом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 52 атак ворога.
Схід України
Окупанти на Луганщині наступали біля Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки. Все — біля Кремінної. За даними DeepState, ворог наступає у Серебрянському лісництві з півночі та сходу.
Ворог продовжує атакувати Бахмут. Аналітики вважають, що у окупантів є просування на цьому напрямку, але втрати можливі значні. Так, ворог міг просунутися на північний захід від Хромового, на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті. Генштаб зафіксував атаки ворога біля Григорівки та Хромового.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках об’єктами атак ворога стали Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка. Темп наступу росіян трохи сповільнився, але наступи у Авдіївці та Мар’їнці лишаються найзапеклішими.
Південь України
Окупанти продовжують зміцнювати оборону — обладнують і мінують позиції, копають нові окопи. Ворог продовжує артилерійські та ракетні удари по півдню України.
Раніше "Телеграф" розповідав про витік даних з Пентагону. У відомстві його підтвердили, вказавши, що це загрожує нацбезпеці США. Нагадаємо, там були і дані, що стосуються української армії.