Війна все погіршила: в уряді стурбовані гендерними стереотипами в Україні

Україна намагається боротися з проблемою гендерної нерівності

В Україні триває повномасштабна війна, яка, пов’язаними з нею труднощами, затьмарила решту проблем нашого суспільства, проте вони нікуди не поділися, а деякі взагалі загострилися. Однією з таких проблем є питання гендерної нерівності.

Про це розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в інтерв’ю "Укрінформу".

Вона повідомила, що гендерні стереотипи були, залишаються, а також через війну лише посилюються в Україні.

"Коли в сім’ях постало питання, як захистити дітей, то жінки поїхали за кордон. Чоловіки залишаються в Україні. Тобто, створюються нові гендерні нерівності, які впливають не тільки на сьогоднішнє життя, але й які будуть впливати далі на гендерну культуру суспільства після перемоги. Дуже важливо, що все більше людей в суспільстві розуміють, що захисниками України є чоловіки і жінки. І я дуже вдячна Президенту України, який у своїх виступах постійно наголошує на тому, що у нас захисниками є і чоловіки, і жінки", — каже Левченко.

Також чиновниця розповіла у яких сферах в Україні найбільше зберігається нерівність між чоловіками та жінками.

"Розрив в оплаті праці, який сягав 20% перед повномасштабним вторгненням. Наразі я вам не скажу, який розрив, тому що такі дані під час воєнного стану не збираються. Питання насильства. Питання представленості жінок в процесах прийняття рішень у політичній сфері. От, якщо говорити про представленість в парламенті, то Україна займає 111 місце серед 174 країн, які подавали таку інформацію. В 2020 році місце України в гендерному індексі знизився на 8 пунктів. Ми були здивовані та намагалися зрозуміти, чому так. І зрозуміли, що поки ми проходили шлях від 12 до 20% представництва жінок у виборних органах, інші країни пройшли до 45%", — зазначає вона.

Левченко зазначила, що Україна вже бореться з цією проблемою і різниця між різницею між тим, що було ще 10 років тому і зараз помітна.

"В 2019 році скасовані обмеження на навчання дівчат в воєнних та в воєнно-морських ліцеях. Тобто сфера освіти, сектори безпеки і оборони стали доступними для жінок, і їх відсоток щороку там зростає. У 2014-2015 роках жінки працювали снайперками, навідницями, стрілками, на різних спеціальностях, але офіційно на той час могли бути оформлені як кухарки, як секретарки. Тому зміни, які відбулися, дуже важливі", — розповідає Левченко, додаючи, що, "На жаль, багато і загиблих жінок військових, так само, як і чоловіків. Щодня ми втрачаємо наших захисників і захисниць. Але також дуже добре розуміємо, що війна має завершитися перемогою України. Саме тому, українські жінки активно лобіюють в парламентах, урядах питання надання зброї України. Жінки активні не тільки в вирішенні проблем громад, гуманітарної допомоги, але й в таких важливих дискусіях, які допомагають виявити громадську думку в країнах за кордоном. І ми знаємо, що політична, громадська думка в багатьох європейських країнах змінилась з лютого 2022 року по лютий 2023 року".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна випередила багато країн НАТО. Названо кількість жінок, які служать у ЗСУ.