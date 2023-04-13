Война все ухудшила: в правительстве обеспокоены гендерными стереотипами в Украине

Украина пытается бороться с проблемами гендерного неравенства

В Украине продолжается полномасштабная война, которая затмила остальные проблемы нашего общества. Однако они никуда не делись, а некоторые и вовсе обострились. Одной из такой проблем является вопрос гендерного неравенства.

Об этом рассказала правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в интервью "Укринформу".

Она сообщила, что гендерные стереотипы были, остаются, а также из-за войны только усугубляются в Украине.

"Когда в семьях встал вопрос, как защитить детей, женщины уехали за границу. Мужчины остаются в Украине. То есть, создаются новые гендерные неравенства, которые влияют не только на сегодняшнюю жизнь, но и будут влиять дальше на гендерную культуру общества после победы. Очень важно, что все больше людей в обществе понимают, что защитниками Украины являются мужчины и женщины", — говорит Левченко.

Также чиновница рассказала, в каких сферах в Украине больше всего сохраняется неравенство между мужчинами и женщинами.

"Разрыв в оплате труда, достигавший 20% перед полномасштабным вторжением. Пока я вам не скажу, какой сейчас разрыв, потому что такие данные во время военного положения не собираются. Вопрос насилия. Вопрос представленности женщин в процессах принятия решений в политической сфере. Вот если говорить о представленности в парламенте, то Украина занимает 111 место среди 174 стран, которые подавали такую информацию. В 2020 году место Украины в гендерном индексе снизилось на 8 пунктов. Мы были удивлены и пытались понять, почему так. И поняли, что пока мы проходили путь от 12% до 20% представительства женщин в выборных органах, другие страны прошли до 45%", — отмечает она.

Левченко отметила, что Украина уже борется с этой проблемой и разница между с тем, что было еще 10 лет назад и сейчас, заметна.

"В 2019 году отменены ограничения на обучение девушек в военных и военно-морских лицеях. То есть, сфера образования, секторы безопасности и обороны стали доступны для женщин, и их процент ежегодно там растет. В 2014-2015 годах женщины работали снайперами, наводчицами, стрелками, на разных специальностях, но официально в то время могли быть оформлены как кухарки, как секретарши. Поэтому произошедшие изменения очень важны, — рассказывает Левченко и добавляет. — К сожалению, много и погибших военных женщин, так же, как и мужчин. Каждый день мы теряем наших защитников и защитниц. Но также очень хорошо понимаем, что война должна завершиться победой Украины. Именно поэтому украинские женщины активно лоббируют в парламентах, правительствах вопросы предоставления оружия Украины. Женщины активны не только в решении проблем общин, гуманитарной помощи, но и в таких важных дискуссиях, помогающих выявить общественное мнение в странах за рубежом. И мы знаем, что политическое, общественное мнение во многих европейских странах изменилось с февраля 2022 по февраль 2023 года".

Напомним, ранее мы писали, что Украина обогнала многие страны НАТО. Названо количество женщин, служащих в ВСУ.