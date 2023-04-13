Система в Росії розвалюватиметься років зо три, а Україна має унікальний шанс – відомий політолог назвав його

Політолог вважає, що Україна такого шансу більше може не мати

Нинішня система в росії розвалюватиметься ще протягом найближчих трьох років, після чого Україна матиме ідеальну можливість стати східноєвропейським "полігоном глобальних трендів".

Таку думку в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону висловив відомий політолог Станіслав Белковський.

За його словами, Києву не слід спиратися лише на ті чи інші успіхи на фронті, а варто думати про своє майбутнє вже зараз.

"Україна зможе стати східноєвропейським "полігоном глобальних трендів". Від штучного інтелекту, до канабісу, до його легалізації.

Коли існувала колишня Україна з її пострадянською економікою, то це було нереалістично, бо українські еліти дуже міцно вчепилися в це минуле і трималися за нього. Що, до речі, і заважало розбудові відносин з рф.

Зараз ця психологічна залежність від рф знищена разом з Україною минулих днів, а значить можна будувати країну з нуля. Це історичний шанс, який буває раз у житті", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міжнародний кримінальний суд відкриває у Києві свій офіс. Це дозволить більш якісно притягнути до відповідальності Росії за військові злочини на території України.