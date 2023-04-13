Система в россии будет разваливаться года три, а у Украины есть уникальный шанс – известный политолог назвал его

Политолог считает, что у Украины такого шанса больше может не быть

Нынешняя система в россии будет разваливаться еще на протяжении ближайших трех лет, после чего у Украины будет идеальная возможность стать восточноевропейским "полигоном глобальных трендов".

Такую точку зрения в интервью журналисту Дмитрию Гордону выразил известный политолог Станислав Белковский.

По его словам, Киеву не следует опираться лишь на те или иные успехи на фронте, а стоит думать о своем будущем уже сейчас.

"Украина сможет стать восточноевропейским "полигоном глобальных трендов". От искусственного интеллекта до каннабиса, до его легализации.

Когда существовала прежняя Украина с ее постсоветской экономикой — это было нереалистично, так как украинские элиты очень крепко вцепились в это прошлое и держались за него. Что, кстати, и мешало выстраиванию отношений с рф.

Сейчас эта психологическая зависимость от рф уничтожена вместе с Украиной былых дней, а значит можно строить страну с нуля. Это исторический шанс, который бывает раз в жизни", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Международный уголовный суд открывает в Киеве свой офис. Это даст возможность более качественно привлечь к ответственности рф за военные преступления на территории Украины.