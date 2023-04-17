В окупованих містах росіяни отримують від українців цікаві послання на рублях: у мережі показали фото

Російським окупантам радять починати збирати гроші на репарації України

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються стерти все, що пов’язано з Україною, але наші патріоти продовжують чекати на деокупацію, а загарбникам нагадують, що їм за все доведеться розплатитися. "Визволителі" вже починають отримувати промовисті послання.

Так, активісти залишають на купюрах країни-агресора різні написи, радячи росіянам уже починати збирати на репарації. Про це повідомили у Telegram-каналі руху цивільного опору "Жовта стрічка", опублікувавши фото російських рублів із відповідними написами.

"Купуючи товари в Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську, окупанти отримуватимуть здачу з виразом "Україна переможе", з банкомату братиме купюри з написом "Відклади ці гроші на репарації України", навіть набираючи воду, решта з автомата буде видаватися зі словами "Геть з України москаль некрасивий", — йдеться у повідомленні.

Українці у різних містах, які зараз перебувають під окупацією, залишили також такі написи на рублях: "Площа України – 603 700 кв. км", "Росія програє, путін убивця, Крим – Україна", "Збирайте манатки і повертайтеся на кордони 1997 року".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підпілля "Жовта стрічка" наближало звільнення Херсона.