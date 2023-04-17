В оккупированных городах россияне получают от украинцев интересные послания на рублях: в сети показали фото

Российским оккупантам советуют начинать собирать деньги на репарации Украине

На временно оккупированных территориях россияне пытаются стереть все, что связано с Украиной, но наши патриоты продолжают ждать деоккупации, а захватчикам напоминают, что им за все придется расплатиться. "Освободители" уже начинают получать красноречивые послания.

Так, активисты оставляют на купюрах страны-агрессора различные надписи, советуя россиянам уже начинать копить на репарации. Об этом сообщили в Telegram-канале движения гражданского сопротивления "Желтая лента", опубликовав фото российских рублей в соответствующими надписями.

"Покупая товары в Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске, оккупанты будут получать сдачу с выражением "Украина победит", из банкомата брать купюры с надписью "Отложи эти деньги на репарации Украины", даже набирая воду, здачу из автомата будет выдавать со словами "Геть з України москаль некрасивий", — говорится в сообщении.

Украинцы в разных городах, которые еще остаются под оккупацией, оставили также следующие надписи на рублях: "Площадь Украины – 603 700 кв. км", "россия проиграет, путин убийца, Крым – Украина", "Собирайте манатки и возвращайтесь на границы 1997".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подполье "Желтая лента" приближало освобождение Херсона.