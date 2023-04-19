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Загибель екснардепа Барни: побратими воїна зробили заяву

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Олег Барна не дожив до свого 56-річчя всього один день Новина оновлена 19 квітня 2023, 10:01
Олег Барна не дожив до свого 56-річчя всього один день. Фото Колаж "Телеграфу"

Колишній політик був у складі групи, яка штурмувала ворожі позиції

Військові побратими колишнього народного обранця Олега Барни офіційно підтвердили смерть захисника. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.

Деталі повідомили представники 68 ОЄБР Збройних сил України на офіційній сторінці в Instagram.

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