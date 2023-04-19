Загибель екснардепа Барни: побратими воїна зробили заяву
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Колишній політик був у складі групи, яка штурмувала ворожі позиції
Військові побратими колишнього народного обранця Олега Барни офіційно підтвердили смерть захисника. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.
Деталі повідомили представники 68 ОЄБР Збройних сил України на офіційній сторінці в Instagram.
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