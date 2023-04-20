Кулеба спантеличений суперечкою всередині ЄС щодо боєприпасів: "Україна платить життям"

Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію із суперечкою двох країн ЄС, який фактично гальмує постачання боєприпасів Україні. Глава відомства Дмитро Кулеба розчарований цим станом справ та зазначив, що за затримки наша країна платить життям.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Кулеби, ситуація, що виникла, – перевірка на єдність Євросоюзу у важливих рішеннях, а Україна платить за всі затримки людськими життями.

"Нездатність ЄС втілити в життя власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України спантеличує. Це тест на те, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих безпекових рішень. А для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", — наголошує глава українського МЗС.

Нагадаємо, що Франція та Польща "посварилися" через військову допомогу Україні. Посли цих двох країн не змогли врегулювати суперечку про те, хто має отримати спільні контракти ЄС щодо закупівлі боєприпасів Києву — лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Позиція Франції у цій суперечці полягає в тому, що гроші мають залишитися в рамках ЄС, не залучаючи компанії зі США та Великобританії. У свою чергу, польський посол заявляє, що "Франція лише ускладнює поточні переговори". При цьому поки суперечка триває постачання боєприпасів Україні гальмується.

Раніше ми писали, що питання боєприпасів в Україні стоїть гостро та контролюється на найвищому рівні.