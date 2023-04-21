Падіння російської бомби на Бєлгород: Данілов розкусив суть провокації росії

Данилов вважає, що росія навмисно могла скинути бомбу на Бєлгород

Російська армія окупантів продовжує здійснювати обстріл своїх міст з метою провокацій. Такими словами, на падіння російської бомби на Бєлгород відреагував секретар СБНО Олексій Данілов.

На своїй сторінці в Twitter він написав, що обстріли окупантами своїх територій відбуваються для того, щоб залякати мирних жителів.

"Бєлгород. Окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли своїх міст, щоб залякати мирних жителів та спровокувати ескалацію.

Тільки надання далекобійної зброї Україні дозволить локалізувати джерело московитських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", — написав Данілов.

Нагадаємо, що російський літак Су-34 скинув бомбу на Бєлгород увечері 20 квітня. Снаряд упав на дорогу, що проходить між багатоповерховими житловими будинками. В результаті падіння утворилася вирва діаметром 20 метрів. У міноборони росії повідомили, що при виконанні польоту літака стався "нештатний сход авіаційного боєприпасу".

Також "Телеграф" публікував нові дані про постраждалих внаслідок падіння бомби у Бєлгороді.