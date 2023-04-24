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Україна виводить основні війська із Бахмута? Іспанські ЗМІ "дізналися секрет"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Бої за Бахмут продовжуються Новина оновлена 24 квітня 2023, 16:34
Бої за Бахмут продовжуються. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація в Бахмуті залишається напруженою, а ЗСУ нібито виходять із міста

ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута в умовах безперервних обстрілів з боку росіян. Однак деякі джерела стверджують, що основні частини вже відведено, а у місті залишилося кілька бригад.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo із посиланням на власні джерела. Також джерела стверджують, що основна маса техніки ЗСУ рухається у бік виїзду з Бахмута єдиною дорогою життя, що залишилася.

"Там залишилася тільки пара хороших бригад, решта пішла. Тепер наша черга завдати удар, і ми зробимо це дуже скоро", — заявило джерело видання.

Варто зазначити, що командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський не підтверджує цю інформацію. За його словами, ворог намагається наступати в передмісті Бахмута, але зазнає невдач. Проте ЗСУ не лише тримають оборону Бахмута, а ще й проводять контратаки. Це дозволяє вимотувати сили супротивника та знищувати його резерви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США на початку 2023 року пропонували Україні відступити з Бахмута, оскільки вважали, що місто буде швидко захоплене російськими військами. Це стало відомо із секретних документів Пентагону.

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