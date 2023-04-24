Людина-фейк Геннадій Мазур допомагає Гройсману деградувати

Одіозний депутат-плагіатор Вінницької облради втягнувся в останні інтриги УСГ і отримав ордени від УПЦ МП

Гучний скандал довкола експрем'єра, лідера УСГ Володимира Гройсмана і демаршу його соратників на Вінниччині продовжує набирати обертів. Так, з'явились нові подробиці цієї політичної боротьби.

Нагадаємо, нещодавно в центральних ЗМІ з’явилася інформація про те, що партія Володимира Гройсмана здійснює тиск на місцеві органи влади Вінницької області та окремих голів ОТГ з метою перетягування до своєї "команди".

Хто допомагає Гройсману дестабілізувати Вінниччину

Поінформовані джерела у Вінницькій облраді повідомляють, що відповідальним за цей процес є давній соратник колишнього прем’єр-міністра та міський голова Вінниці Сергій Моргунов. А особисто допомагає йому в цьому піарник Гройсмана Руслан Штогрій, якого місцеві нещодавно помітили в Бершаді та викрили в провальній спробі створення більшості з проросійською партією "Наш край".

Після того, як ці факти стали відомі всій країні, в керівництві УСГ неофіційно підтверджують, що у Гройсмана в сценарії "нагинання" голів ОТГ Вінниччини є ще один незамінний помічник, який виконує найбільш брудну роботу. Мова іде про депутата Вінницької облради від партії "Батьківщина" Геннадія Мазура. Цілком імовірно, він тверезо оцінює подальші перспективи Юлії Тимошенко на Вінниччині, і тому підключився до роботи з Гройсманом.

Ху із пан Мазур?

Геннадій Мазур – та ще токсична особистість в регіоні: відомий податківець зі стажем, пік кар’єри якого прийшовся на часи держзрадника Віктора Януковича. Але, як згадують вінницькі бізнесмени, навіть у біло-блакитних відморозків свого часу увірвався терпець, і в 2013 році у Мазура та його дружини (до речі, власниці фірми "Подільська ювелірна компанія") було проведено загалом 15 обшуків в рамках кримінальної справи . Родину Мазура звинувачували більш ніж в серйозному злочині — контрабанді тони турецького золота та підробці відповідного українського клеймування.

Як відомо з офіційної біографії експодатківця, після того кримінального скандалу Мазур в Податковій не залишився, а перебрався до Верховної Ради України працювати помічником одіозного депутата від Партії регіонів Миколи Джиги.

З 2018-го Мазур позиціонує себе як винятково науковець-економіст, працюючи професором кафедри управління та адміністрування КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти". До речі, засновником цього комунального закладу вищої освіти є Вінницька облрада, депутатом якої є пан Мазур. Тож одночасно сидить в двох кріслах, і ще й примудряється знаходити час на інтриги. Можливо, так він компенсує те, що не встиг через корупцію зробити собі кар'єру на держслужбі і топ-політиці.

Скріншот з відкритих джерел

Мазур пішов слідом відомих плагіаторів Януковича, Литвина та інш. "науковців"

Взагалі, наукові регалії займають неабияке місце в житті пана Мазура. Якщо вірити Вікіпедії, він кандидат, а пізніше – доктор економічних наук, професор, автор численних наукових публікацій. А відтак цікаво, все ж таки, який же вклад зробив Геннадій Мазур в українську науку (за що, зокрема, при прем'єрстві Гройсмана в 2019 р. навіть отримав грамоту).

На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського вдалося знайти та завантажити текст автореферату Мазура Г.Ф. до його дисертації "Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект)".

На перший погляд звучить красиво. Але за допомогою відомого антиплагіатного сервісу StrikePlagiarism.com вдалося перевірити унікальність викладеного тексту. І з’ясувалося, що подібний на 77,52% текст викладено на ресурсі samzan.net.

Аналітика з сервісу StrikePlagiarism.com

Аналітика з сервісу StrikePlagiarism.com

Виявилося, що ресурс samzan.net є популярною площадкою для збору замовлень на написання студентських та наукових робіт "під ключ".

Якщо звернути увагу на строку пошуку, можна пересвідчитися, що основними користувачами ресурсу є мешканці рф.

Як відомо, ресурси, подібні samzan.net часто викладають приклади своїх робіт через певний час, після здачі роботи замовнику. В даному випадку співпадіння складає трохи більше 77%, тому що замовник в кінцевому варіанті вніс певні доповнення у свою "роботу", які напевно стосувалися якоїсь статистичної інформації, доступу до якої у виконавців, ймовірно, не було.

Таким чином, можна зробити припущення, що пан Мазур в 2007 р., скоріше за все, просто замовив підготовку своєї дисертації або її частини через сервіс samzan.net. Цей ресурс на той час міг мати інше доменне ім’я, але використовував ту ж саму клієнтську базу. Після замовлення Мазур і захистив таку де-факто фейкову дисертацію та отримав звання кандидата економічних наук.

При докладному вивченні біографії Мазура спливає окрема, але не менш цікава, історія і з його науковими публікаціями. Зокрема, на його сторінці в Вікіпедії вказано, що він є "автором 5-ти монографій, 5 публікацій у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus (база Scopus – це поважна в академічному світі єдина бібліографічна та реферативна база даних рецензованої наукової літератури). Всі публікації в Scopus проходять перевірку Консультативною радою по відбору контенту, тому і виникло риторичне питання, що ж саме опублікував на цьому авторитетному ресурсі пан Мазур.

Але, якщо перейти з Вікіпедії по вказаному посиланню, то можна з’ясувати, що дійсно, йдеться про людину "Mazur Hennadii", але працює ця людина у Вінницькому обласному клінічному диспансері, і аж ніяк не в облраді.

Очевидно, фейки стали частиною життя депутата облради Геннадія Мазура. Дисертація, наукові публікації – це непоодинокі випадки.

Як згадувалось вище, в 2013-му – незаконне ввезення тонни золота та підробка українського клеймування.

А у листопаді 2021 р. Мазур вскочив у ще один скандал – він попався на використанні підробленого посвідчення журналіста. До речі, на підставі цього Вінницький міський суд дозволив Нацполіції провести перевірку Вінницької обласної Спілки журналістів.

Варто лише сподіватися, що не виявиться і черговим фейком служба сина Геннадія Мазура Владислава в лавах ЗСУ. Такі сумніви закрадаються через те, що вперше про службу сина Мазура громадськість дізналася тільки на суді (де Владислав обвинувачувався в керуванні автівкою в нетверезому стані). Як стало відомо громадським активістам, адвокат, захищаючи підсудного, аргументував неможливість його притягнення до відповідальності нібито мобілізацією до Збройних Сил України.

З іншого боку, впадає в очі ще такий факт, що Геннадій Мазур нагороджений орденом Святого рівноапостольного князя Володимира 3-го, 2-го та 1-го ступенів, а також орденом Преподобного Нестора Літописця 2-го та першого ступенів, якими його нагородила Українська Православна Церква Московського патріархату. Фейкові ці побрякушки, чи ні, вже немає значення, адже будь-який зв'язок з УПЦ МП сьогодні — фактично загравання з росією, яка вчиняє геноцид проти українців.

Не зайвим буде нагадати, найбільш топовими плагіаторами України називаються згаданий вище Янукович, який в 2011 р. видав "свою" книгу в Австрії "Opportunity Ukraine". Також відомими зашквареними плагіаторами вважаються ексспікер ВРУ Володимир Литвин, Раїса Богатирьова, Юлія Тимошенко та інші.

Очевидно, якщо Гройсману лишилося спиратися на таких людей епохи Януковича, як Геннадій Мазур, то це вже може свідчити про серйозну кадрову та політичну кризу і деградацію всередині колись перспективної команди на обласному рівні. На національному рівні, як відомо, українські виборці назавжди вибили УСГ Гройсмана з великої політики.