Человек-фейк Геннадий Мазур помогает Гройсману деградировать

Одиозный депутат-плагиатор Винницкого облсовета втянулся в последние интриги УСГ и получил ордена от УПЦ МП

Громкий скандал вокруг экс-премьера, лидера УСГ Владимира Гройсмана и демарша его соратников в Винницкой области продолжает набирать обороты. Так, появились новые подробности этой политической борьбы.

Напомним, недавно в центральных СМИ появилась информация о том, что партия Владимира Гройсмана оказывает давление на местные органы власти Винницкой области и отдельных председателей ОТГ с целью перетягивания их в свою "команду".

Кто помогает Гройсману дестабилизировать Виннитчину

Осведомленные источники в Винницком облсовете сообщают, что ответственным за этот процесс является давний соратник бывшего премьер-министра и городской голова Винницы Сергей Моргунов. А лично помогает ему в этом пиарщик Гройсмана Руслан Штогрий, которого местные недавно заметили в Бершади и разоблачили в провальной попытке создания большинства с пророссийской партией "Наш край".

После того, как эти факты стали известны всей стране, в руководстве УСГ неофициально подтверждают, что у Гройсмана в сценарии "нагибания" глав ОТГ Винницкой области есть еще один незаменимый помощник, выполняющий наиболее грязную работу. Речь идет о депутате Винницкого облсовета от партии "Батькивщина" Геннадии Мазуре. По всей вероятности, он трезво оценивает дальнейшие перспективы Юлии Тимошенко в Винницкой области, и поэтому подключился к работе с Гройсманом.

Ху из господин Мазур?

Геннадий Мазур – та еще токсичная личность в регионе: известный налоговик со стажем, пик карьеры которого пришелся на времена госпредателя Виктора Януковича. Но, как вспоминают винницкие бизнесмены, даже у бело-голубых отморозков в свое время лопнуло терпение, и в 2013 году у Мазура и его жены (кстати, владелицы фирмы "Подольская ювелирная компания") было проведено в общей сложности 15 обысков в рамках уголовного дела . Семью Мазура обвиняли более чем в серьезном преступлении — контрабанде тонны турецкого золота и подделке соответствующего украинского клеймения.

Как известно из официальной биографии экс-налоговика, после того криминального скандала Мазур в Налоговой не остался, а перебрался в Верховную Раду Украины работать помощником одиозного депутата от Партии регионов Николая Джиги.

С 2018 года Мазур позиционирует себя как исключительно ученый-экономист, работая профессором кафедры управления и администрирования КЗВО "Винницкая академия непрерывного образования". Кстати, основателем этого коммунального учреждения высшего образования является Винницкий облсовет, депутатом которого является Мазур. Так что он одновременно сидит в двух креслах, и еще умудряется находить время на интриги. Возможно, так он компенсирует, что не успел из-за коррупции сделать себе карьеру на госслужбе и топ-политике.

Скриншот из открытых источников

Мазур последовал за известными плагиаторами Януковичем, Литвиным и проч. "учеными"

В целом, научные регалии занимают большое место в жизни господина Мазура. Если верить Википедии, он кандидат, а позже – доктор экономических наук, профессор, автор многочисленных научных публикаций. Следовательно интересно, все же, какой же вклад сделал Геннадий Мазур в украинскую науку (за что, в частности, при премьерстве Гройсмана в 2019 г. даже получил грамоту).

На сайте Национальной библиотеки Украины им. Вернадского удалось найти и скачать текст автореферата Мазура Г.Ф. к его диссертации "Социально-экономические проблемы развития села и пути их решения (региональный аспект)".

На первый взгляд звучит красиво. Но с помощью известного антиплагиатного сервиса StrikePlagiarism.com удалось проверить уникальность изложенного текста. И выяснилось, что подобный на 77,52% текст изложен на ресурсе samzan.net.

Аналитика сервиса StrikePlagiarism.com

Аналитика сервиса StrikePlagiarism.com

Оказалось, что ресурс samzan.net является популярной площадкой для сбора заказов на написание студенческих и научных работ "под ключ".

Если обратить внимание на строку поиска, можно убедиться, что основными пользователями ресурса являются жители россии.

Как известно, ресурсы, подобные samzan.net, часто выкладывают примеры своих работ через определенное время, после сдачи работы заказчику. В данном случае совпадение составляет чуть больше 77%, потому что заказчик в конечном варианте внес определенные дополнения в свою "работу", которые наверняка касались какой-либо статистической информации, доступа к которой у исполнителей, вероятно, не было.

Таким образом, можно предположить, что господин Мазур в 2007 г., скорее всего, просто заказал подготовку своей диссертации или ее части через сервис samzan.net. Этот ресурс в то время мог иметь другое доменное имя, но использовал ту же клиентскую базу. После заказа Мазур и защитил такую де-факто фейковую диссертацию, получив звание кандидата экономических наук.

При подробном изучении биографии Мазура всплывает отдельная, но не менее интересная, история и с его научными публикациями. В частности, на его странице в Википедии указано, что он является "автором 5 монографий, 5 публикаций в изданиях, входящих в наукометрическую базу Scopus (база Scopus – это уважаемая в академическом мире единая библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы). Все публикации в Scopus проходят проверку Консультативным советом по отбору контента, поэтому и возник риторический вопрос, что же опубликовал на этом авторитетном ресурсе господин Мазур.

Но, если перейти из Википедии по указанной ссылке, то можно выяснить: действительно речь идет о человеке "Mazur Hennadii", но работает этот человек в Винницком областном клиническом диспансере, и отнюдь не в облсовете.

По всей видимости, фейки стали частью жизни депутата облсовета Геннадия Мазура. Диссертация, научные публикации – это редкие случаи.

Как упоминалось выше, в 2013-м – незаконный ввоз тонны золота и подделка украинского клеймения.

А в ноябре 2021 г. Мазур угодил в еще один скандал – он попался на использовании поддельного удостоверения журналиста. Кстати, на основании этого Винницкий городской суд разрешил Нацполиции провести проверку Винницкого областного Союза журналистов.

Стоит надеяться, что не окажется и очередным фейком служба сына Геннадия Мазура — Владислава — в рядах ВСУ. Такие сомнения закрадываются из-за того, что впервые о службе сына Мазура общественность узнала только на суде (где Владислав обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии). Как стало известно общественным активистам, адвокат, защищая подсудимого, аргументировал невозможность его привлечения к ответственности якобы мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

С другой стороны, бросаться в глаза еще такой факт, что Геннадий Мазур награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира 3-й, 2-й и 1-й степеней, а также орденом Преподобного Нестора Летописца 2-й и первой степени, которыми его наградила Украинская Православная Церковь Московского патриархата. Фейк эти побрякушки, или нет, уже не имеет значения, ведь любая связь с УПЦ МП сегодня — фактически заигрывание с россией, совершающей геноцид против украинцев.

Не лишним будет напомнить, наиболее топовыми плагиаторами Украины называются упомянутый выше Янукович, который в 2011 г. издал "свою" книгу в Австрии "Opportunity Ukraine". Также известными зашкваренными плагиаторами числятся экс-спикер ВРУ Владимир Литвин, Раиса Богатырева, Юлия Тимошенко и другие.

Очевидно, если Гройсману осталось опираться на таких людей эпохи Януковича, как Геннадий Мазур, то это уже может свидетельствовать о серьезном кадровом и политическом кризисе и деградации внутри некогда перспективной команды на областном уровне. На национальном уровне, как известно, украинские избиратели навсегда выбили УСГ Гройсмана из большой политики.