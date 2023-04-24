Десятки гинуть щороку: українців попередили про гриба-вбивцю, який схожий на їстівний

Отруйний гриб схожий на їстівний, тому заплутатися нескладно

У весняний період багато українців збирають гриби, але разом із їстівними також іноді підбирають і отруйні. При цьому проблем додає те, що деякі отруйні гриби нагадують на вигляд їстівні.

Як повідомив у своєму Facebook активіст, колишній вчитель та військовослужбовець ЗСУ Ілля Кротенко, у його стрічці останнім часом з’явилося дуже багато фотографій знайомих, які збирають строчки.

"Ще раз нагадую, що строчки смертельно отруйні. Їх часто плутають зі зморшками, які теж ростуть і збирають навесні. Токсин гіромітрин, який можуть містити строчки, є отрутою, а також канцерогеном", — написав він.

Кротенко зазначив, що токсин до кінця не вивчений, проте вже відомо, що він не розпадається при термічній обробці і може довго накопичуватися в організмі.

"В Україні десятки людей гинуть, або зазнають серйозної шкоди здоров'ю щороку через цей гриб. Тож будьте, будь ласка, обачні і не забувайте нагадувати тим, хто популяризує вживання строчків в їжу, що вони потенційні вбивці", — додав активіст.

Строчки є отруйними грибами

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поспілкувався з досвідченим грибником Юрієм Соломченком, який розповів про секрети успішного збору, а також про корисні лайфхаки, які спрощують життя молодим грибникам.