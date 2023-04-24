Десятки погибают каждый год: украинцев предупредили о грибе-убийце, который похож на съедобный

Ядовитый гриб похож на съедобный, а потому запутаться несложно

В весенний период многие украинцы собирают грибы, но вместе со съедобными также иногда подбирают и ядовитые. При этом проблем добавляет то, что некоторые ядовитые грибы напоминают по внешнему виду съедобные.

Как сообщил в своем Facebook активист, бывший учитель и военнослужащий ВСУ Илья Кротенко, в его ленте в последнее время появилось очень много фотографий знакомых, которые собирают строчки.

"Еще раз напоминаю, что строчки смертельно ядовиты. Их часто путают со сморчками, которые тоже растут и собирают весной. Токсин гиромитрин, который могут содержать строчки, является ядом, а также канцерогеном", — написал он.

Кротенко отметил, что токсин до конца не изучен, однако уже известно, что этот токсин не распадается при термической обработке и может длительное время накапливаться в организме.

"В Украине десятки людей погибают, или терпят серьезный вред здоровью каждый год из-за этого гриба. Поэтому будьте, пожалуйста, осмотрительны и не забывайте напоминать тем, кто популяризирует употребление строчков в пищу, что они потенциальные убийцы", — добавил активист.

Строчки являются ядовитыми грибами

Как сообщалось ранее, "Телеграф" пообщался с опытным грибником Юрием Соломченко, который рассказал о секретах успешного сбора, а также о полезных лайфхаках, упрощающих жизнь молодым грибникам.