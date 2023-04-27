США зрозуміли, що з росією треба розібратися якнайшвидше — Піонтковський назвав дві причини

"Російську голову" цього китайського дракона необхідно відрубати якнайшвидше і якомога рішучіше

У світлі нової геополітичної ситуації, коли Китай все частіше став робити відверто войовничі заяви, у США розуміють, що "російську голову" цього китайського дракона необхідно відрубати якнайшвидше і якомога рішучіше.

Таку думку висловив політичний журналіст та аналітик Андрій Піонтковський в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія"

Причин для такої рішучості США, на думку експерта, є кілька.

Перше:

"Щоб весь російський потенціал, а це той самий ядерний потенціал і військові технології, не став повністю ресурсом Китаю", - каже Піонтковський.

Другою причиною аналітик називає те, що від подій в Україні залежить репутація США як союзника.

"Америка не може одна захистити Тайвань. Їй потрібні для цього союзники в регіоні. І вони в неї є, але союзники повинні бути впевнені в партнері і будь-яка слабкість США у захисті України буде сприйнята як недовіра до союзника. Треба зараз продемонструвати дуже чітку рішучість США протидіяти такого роду агресії. Нова ситуація відображена в позиції республіканської партії — досягти двопартійного консенсусу щодо опору тоталітарним режимам.Так, Китай це основна небезпека, але з цього якраз і слідує, що з меншою небезпекою пу (путіним — Ред.) потрібно закінчувати якнайшвидше", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за гру веде Китай — і до чого вона може призвести.