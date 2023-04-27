США поняли, что с россией надо разобраться поскорее - Пионтковский назвал две причины

"Русскую голову" этого китайского дракона необходимо отрубить как можно скорее и как можно решительнее

В свете новой геополитической ситуации, когда Китай всё чаще стал делать откровенно воинственные заявления, в США понимают, что "русскую голову" этого китайского дракона необходимо отрубить как можно скорее и как можно решительнее.

Такое мнение высказал политический журналист и аналитик Андрей Пионтковский в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия"

Причин для такой решимости США, по мнению эксперта, есть сразу несколько.

Первое:

"Чтобы весь российский потенциал, а это тот же ядерный потенциал и военные технологии, не стал полностью ресурсом Китая", — говорит Пионтковский.

Второй причиной аналитик называет то, что от событий в Украине зависит репутация США, как союзника.

"Америка не может одна защитить Тайвань. Ей нужны для этого союзники в регионе. И они у неё есть, но союзники должны быть уверены в партнере и любая слабость США в защите Украины будет воспринята, как недоверие к союзнику. Надо сейчас продемонстрировать очень четко решимость США сопротивляется такого рода агрессии. Новая ситуация отражена в позиции республиканской партии — достигнуть двухпартийного консенсуса по сопротивлению тоталитарным режимам. Да, Китай это основная опасность, но из этого как раз и следует, что с меньшей опасностью — пу (путиным — Ред.) нужно заканчивать как можно скорее", — сказал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что за игру ведет Китай – и к чему она может привести.