На фронті загинув журналіст, комунікаційник Олександр Бондаренко

За інформацією знайомих бійця, його життя обірвала куля ворожого снайпера

На війні за свободу і незалежність українського народу загинув військовослужбовець, журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко.

Першою про це написала у соцмережі відома журналістка, головред сайту NV Юлія Мак Гаффі.

"Sasha Bondarenko, скажи, що це якась помилка. Не хочу вірити P.S. Знайомі Сашка, який пішов у ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгення, пишуть, що він загинув у бою. У мене особисто підтверджень нема наразі", — зазначила вона.

На жаль, сумна звістка виявилась правдою: її підтвердили колеги та друзі бійця у мережі.

"У бою загинув український військовослужбовець, журналіст, працівник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко", — повідомили у Національній спілці журналістів України.

Луганчанин Олександр Бондаренко загинув у бою з російськими окупантами в районі Кремінної. Як уточнюють знайомі бійця, його життя обірвала куля ворожого снайпера. У журналістиці починав радіоведучим на FM-радіо в Луганську, працював на "ВВС Україна", потім на "ТРК Україна". Звідти пішов у сферу комунікацій. З першого дня повномасштабного російського вторгнення – на фронті.

"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", — написав колега Олександра Бондаренка з RMA Василь Самохвалов у Facebook.

"Бонд. Дуже світла і щира людина. З посмішкою, яка робила будь-яку зустріч прекрасною. З безкомпромісністю, яка підкупляла. Його музика робила наші корпоративи незабутніми. А витончене почуття гумору – веселими. Сашка любили. Бонд з першого дня пішов добровольцем на фронт. Луганщина нам подарувала неймовірну людину. А війна забрала. Дякую тобі за все", — певен друг журналіста Максим Саваневський.

За інформацією видання "Бабель", у 2021 році Бондаренко вважався одним із найімовірніших кандидатів на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського.

У профілі Олександра Бондаренка в соцмережі українці сумують через його загибель, діляться спогадами про журналіста і дякують за мужність у відбитті ворожої навали, за хоробрість у захисті Батьківщини: "Боляче, вічна пам'ять…", "Дякую за захист України", "Неймовірний. Дякую. Пам'ятатимемо!", "Світла пам'ять", "У це неможливо повірити. Немає слів. Спочивай, воїне…".

Місце та дата прощальної траурної церемонії наразі не повідомляються.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні проти російських окупантів під Бахмутом своє життя віддав український волейболіст Станіслав Макайда.