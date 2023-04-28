Громадська рада при Міноборони працюватиме без хайпу, але на результат — Євген Грушовець

Дорадчий орган планує зробити головний акцент на забезпечення прозорих процедур закупівель

Перед Громадською антикорупційною радою при Міністерстві оборони є численні завдання та виклики, але ключовий акцент дорадчий орган планує зробити на забезпечення прозорих процедур закупівель. Про пріоритети діяльності Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони розповів голова — адвокат Євген Грушовець на пресконференції Міністерства оборони.

"Наше бачення: не боротися з наслідками, а впливати на процеси. Тому нам необхідно розуміти, що відбувається та що планується. Керівництво Міноборони нам обіцяло "зелене світло" та всі доступи. Зараз Антикорупційна рада підготувала запити, які ми вже надіслали на офіційні скриньки. Сподіваємося, що досить швидко ми отримуємо відповіді щодо цін", — поділився новообраний голова Громадської ради Євген Грушовець.

Також адвокат додав, що Громадська рада вживатиме всі конструктивні дії, щоб Міністерство надало відповідні документи та матеріали. Наразі вони вже створили постійнодіючі комісії, які тепер працюватимуть у відповідних напрямках

"Ми хочемо працювати без хайпу та незадоволених публікацій. Ми хочемо впливати на результат. На сьогоднішній день в нас є важелі, хоча в людей залишаються скептичні враження щодо можливостей Громадської антикорупційної ради. Втім, ми сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо доступ до всього, що нам необхідно, і зможемо ефективно виконувати ті задачі, які поставлені перед нами Положенням та щоб задовольнити запити суспільства щодо покращення ефективності діяльності Міністерства оборони," — підсумував Грушовець.