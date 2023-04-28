Общественный совет при Минобороны будет работать без хайпа, но на результат - Евгений Грушовец

Совещательный орган планирует сделать главный акцент на обеспечении прозрачных процедур закупок

Перед Общественным антикоррупционным советом при Министерстве обороны есть многочисленные задачи и вызовы, но ключевой акцент совещательный орган планирует сделать на обеспечении прозрачных процедур закупок. О приоритетах деятельности Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны рассказал глава — адвокат Евгений Грушовец на пресс-конференции Министерства обороны.

"Наше видение: не бороться с последствиями, а влиять на процессы. Поэтому нам необходимо понимать, что происходит и что планируется. Руководство Минобороны нам обещало "зеленый свет" и все доступы. Сейчас Антикоррупционный совет подготовил запросы, которые мы уже направили на официальные почтовые ящики. Надеемся, что довольно быстро мы получим ответы относительно цен", — поделился новоизбранный глава Общественного совета Евгений Грушовец.

Также адвокат добавил, что Общественный совет предпримет все конструктивные действия, чтобы Министерство предоставило соответствующие документы и материалы. Пока они уже создали постоянно действующие комиссии, которые теперь будут работать в соответствующих направлениях.

"Мы хотим работать без хайпа и возмущенных публикаций. Мы хотим влиять на результат. На сегодняшний день у нас есть рычаги, хотя у людей остаются скептические впечатления относительно возможностей Общественного антикоррупционного совета. Впрочем, мы надеемся, что в ближайшее время мы получим доступ ко всему, что нам необходимо, и сможем эффективно выполнять те задачи, которые поставлены перед нами Положением и чтобы удовлетворить запросы общества по улучшению эффективности деятельности Министерства обороны", - подытожил Грушовец.