"Ми зараз всі як він": пес-рятувальник з Умані підкорив українців (фото)

Завали розбирали понад добу

Після ракетного удару по Умані (Черкаська область) рятувальники оперативно розпочали розбір завалів, а допомагали їм кінологи рятувального загону Sarcan зі своїми собаками.

Одна з них потрапила до кадру кореспондента "Телеграф" Яна Доброносова і захопила мережу. Як розповіла користувач мережі та член загону Катерина Пешко у Facebook, собаку звуть Ніндзя і належить вона Ользі Бібковій.

"Ми зараз всі як Ніндзя. Втомлені, валимося з ніг, але, відпочивши пару хвилин на руїнах життя, знову йдемо їб**ити зі сподіваннями врятувати хоч когось", — прокоментувала фото Пешко.

Як повідомлялося раніше, ракетний удар по Умані було завдано в ніч проти 28 квітня. Тоді одна з російських ракет впала на багатоповерхівку.

Згідно з останніми даними ДСНС, рятувальна операція була завершена лише до 18:00 29 квітня. Загалом внаслідок атаки загинули 23 особи, серед яких шестеро дітей. Ще 19 людей отримали поранення.

Внаслідок влучення ракети один із під’їздів дев’ятиповерхівки у спальному районі було повністю знищено. Ще близько 10 будинків отримали пошкодження.