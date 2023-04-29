"Мы сейчас все как он": пес-спасатель из Умани покорил украинцев (фото)

Завалы разбирали больше суток

После ракетного удара по Умани (Черкасская область) спасатели оперативно приступили к разбору завалов, а помогали им кинологи спасательного отряда Sarcan со своими собаками.

Одна из них попала в кадр корреспондента "Телеграф" Яна Доброносова и восхитила сеть. Как рассказала пользователь сети и член отряда Катерина Пешко в Facebook, собаку зовут Ниндзя и принадлежит она Ольге Бибковой.

"Мы сейчас все как Ниндзя. Уставшие, валимся с ног, но, отдохнув пару минут на развалинах жизни, снова идем еб**ить с чаяниями спасти хоть кого-то", — прокомментировала фото Пешко.

Как сообщалось ранее, ракетный удар по Умани был нанесен в ночь на 28 апреля. Тогда одна из российских ракет упала на жилую многоэтажку.

Согласно последним данным ГСЧС, спасательная операция была завершена лишь к 18:00 29 апреля. Всего вследствие атаки погибли 23 человека, среди которых шестеро детей. Еще 19 человек получили ранения.

В результате попадания ракеты один из подъездов девятиэтажки в спальном районе был полностью уничтожен. Еще около 10 домов получили повреждения.