"Золоті руки та добре серце": на фронті загинув онук відомого українського художника

У захисника залишилися дружина, дочка, батьки та сестри

День за днем Україна втрачає своїх героїв, які захищають нашу країну від російських окупантів. Ще однією нагодою стала загибель старшого солдата, онука заслуженого художника України Володимира Сидорука. Його онук, якого звали також Володимир, загинув у Дружківці на Донеччині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Володимир народився 1974 року. Останні 15 років він жив у будинку свого дідуся в Ірпені. Закінчив КНЕУ за спеціальністю радіомеханіка та здобув вищу освіту в Європейському Університеті.

У мирний час Володимир займався проектуванням, дизайном, ремонтом будинків, електромонтажними роботами.

З перших днів повномасштабної війни чоловік став на захист України. Його зарахували до ремонтно-відновного підрозділу військової частини А0998 у місті Яворів. Він займався ремонтом бойової техніки та повертав на фронт машини, які вже були практично втрачені у бою.

"У Володимира були не тільки золоті руки, а й добре серце. Він був надійним, порядним, чесним, відданим своїй країні, сім’ї та друзям", — сказав Маркушин.

Старший солдат загинув 20 квітня цього року у Дружківці Донецької області. У захисника залишилися дружина, дочка, батьки та сестри.

Для довідки: дідусь загиблого воїна — Сидорук Володимир Федорович (3 січня 1925 року, Ржищів — 16 грудня 1997 року, Ірпінь) був українським живописцем, пейзажистом, жанристом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик. Слухачі знали Дмитра під псевдонімом Івана Лопата.