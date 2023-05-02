Реальна небезпека чи фейк? Влада Павлограда висловилася про хімічну загрозу у місті

Городян просять не піддаватися паніці

Російський ракетний удар, завданий по Павлограду Дніпропетровської області, не призведе до екологічної катастрофи. Місцева влада зробила заяву щодо нібито хімічної загрози внаслідок вибуху на заводі.

Після того як у соціальних мережах почали з’являтися тривожні повідомлення про таку загрозу внаслідок вибуху на підприємстві, громадян попросили не поширювати фейки та дотримуватися спокою. Відповідне звернення опубліковано в офіційному Telegram-каналі Павлоградського виконавчого комітету.

"Хімічна небезпека у місті відсутня. Не піддавайтеся паніці. Не розповсюджуйте фейки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленні виконкому.

Що саме вибухнуло у Павлограді, офіційно не повідомляється. Влада Дніпропетровської області повідомляла про приліт по промисловому підприємству. У мережі обговорювалася версія про те, що удар припав на сховище ракетного палива, яке підлягає утилізації.

Зокрема, про те, що вибух стався на хімічному заводі, написали аналітики OSINT-проекту GeoConfirmed на своїй сторінці в Twitter, додавши, що це "дуже погані новини", адже обстріл підприємства нібито може призвести до екологічної катастрофи одразу в п’яти українських областях.

"Потужний вибух стався на майданчику Павлоградського хімічного заводу. На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тис. тонн твердого простроченого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення його терміну", — зазначили аналітики.

OSINT-аналітик Олівер Олександр опублікував карту, на якій показав ймовірне місце вибуху, зазначивши, що ним виявився саме завод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок ракетних ударів по Павлограду постраждали понад 30 людей, з яких п’ятеро — діти. Також було пошкоджено промислове підприємство, житлові багатоповерхові будинки, приватні будинки, магазини та кілька закладів шкільної та дошкільної освіти.