Реальная опасность или фейк? Власти Павлограда высказались о химической угрозе в городе

Горожан просят не поддаваться панике

Российский ракетный удар, нанесенный по Павлограду Днепропетровской области, не приведет к экологической катастрофе. Местная власть сделала заявление насчет якобы химической угрозы в результате взрыва на заводе.

После того как в социальных сетях стали появляться тревожные сообщения о такой угрозе в результате взрыва на предприятии, граждан попросили не распространять фейки и соблюдать спокойствие. Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Павлоградского исполнительного комитета.

"Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении исполкома.

Что именно взорвалось в Павлограде, официально не сообщается. Власти Днепропетровской области сообщали о прилёте по промышленному предприятию. В сети обсуждалась версия о том, что удар пришелся на хранилище ракетного топлива, подлежащего утилизации.

В частности, о том, что взрыв произошел на химическом заводе, написали аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed на своей странице в Twitter, при этом добавив, что это "очень плохие новости", ведь обстрел предприятия якобы может привести к экологической катастрофе сразу в пяти украинских областях

"Мощный взрыв произошел на площадке Павлоградского химического завода. На сегодняшний день на полигоне хранится более 1,8 тыс. тонн просроченного твердого ракетного топлива. Прошло 20 лет со дня истечения его срока", — отметили аналитики.

OSINT-аналитик Оливер Александр опубликовал карту, на которой показал предполагаемое место взрыва, отметив, что им оказался именно завод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате ракетных ударов по Павлограду пострадали более 30 человек, из которых пятеро — дети. Также было повреждено промышленное предприятие, жилые многоэтажные дома, частные дома, магазины и несколько заведений школьного и дошкольного образования.