"Відплата буде": ГУР відповіло ФСБ на "затримання агентів" у Криму

В українській розвідці навіть не хочуть коментувати подібні випади з боку Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали заяви ФСБ про нібито затримання у Криму членів української агентурної групи інформаційно-психологічною операцією.

Таку заяву сьогодні, 3 травня, "Суспільному" зробив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, в ГУР не мають наміру коментувати подібні випади з боку росії. Водночас він наголосив, що факт того, що російський режим боїться українських спецслужб, є очевидним.

"І правильно робить, тому що відплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатися у руки українському правосуддю", – сказав він.

Зазначимо, раніше російська ФСБ зробила гучну заяву про затримання в Криму агентів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. ГУР звинуватили у підготовці замаху на "керівника" Криму сергія аксьонова, "мера" Ялти яніну павленко та "спікера парламенту" володимира константинова. Окрім того, агенти нібито планували серію терактів на півострові. За даними російського пропагандистського агентства "РІА-Новости", йшлося про громадян росії та України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Однак усю цю інформацію в ГУР МО назвали фейком та ІПСО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 травня безпілотники атакували кремлівську резиденцію президента росії володимира путіна. пізніше у кремлі заявили, що це нібито був замах на російського диктатора.