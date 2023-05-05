Мощі святого Валентина зберігаються в Україні

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У місті Самбір на Львівщині понад 260 років зберігають мощі святого Валентина. Реліквію можна побачити у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, її автентичність у 1759 році підтвердив Папа Римський.

Архівні документи свідчать, що він був певний час покровителем Перемисько-Самбірської єпархії. Мощі святого священномученика Валентина були привезені у Самбір 13 травня 1759 року з Риму, де святий був священником і близько 270 року загинув мученицькою смертю. Його прах зберігався на цвинтарі святої Прісцилли.

За радянських часів, мощі ховали від комуністичної влади, а на загальний показ виставили тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Грамоти з печатями, які були передані сюди разом з мощами, на жаль, були знищені у часи ліквідації церкви. У церкві також зберігається скляна капсула, кажуть коли мощі мироточили, в неї збирали Святі сльози. Десять років тому труну з останками вирішили оглянути, але не змогли відчинити замок. А ламати не захотіли, адже, на думку священник, турбувати мощі святого не варто.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці щороку приймає паломників. У покровителя всіх закоханих люди просять благословення і вірять — святиня допомагає знайти своє кохання, одружитися та народити дитину.

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