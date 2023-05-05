Мощи святого Валентина хранятся в Украине

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В городе Самбор во Львовской области более 260 лет хранят мощи святого Валентина. Реликвию можно увидеть в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, ее подлинность в 1759 году подтвердил Папа Римский.

Архивные документы свидетельствуют, что он был некоторое время покровителем Перемышльско-Самборской епархии. Мощи святого священномученика Валентина были привезены в Самбор 13 мая 1759 из Рима, где святой был священником и около 270 погиб мученической смертью. Его прах хранился на кладбище святой Присциллы.

В советское время мощи прятали от коммунистической власти, а на общий показ выставили только тогда, когда Украина стала независимой. Грамоты с печатями, которые были переданы сюда вместе с мощами, к сожалению, были уничтожены во время ликвидации церкви. В церкви также хранится стеклянная капсула, говорят, когда мощи мироточили, у нее собирали Святые слезы. Десять лет назад гроб с останками решили осмотреть, но не смогли открыть замок. А ломать не захотели, ведь, по мнению священника, беспокоить мощи святого не стоит.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно принимает паломников. У покровителя всех влюбленных люди просят благословения и верят — святыня помогает обрести свою любовь, жениться и родить ребенка.

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