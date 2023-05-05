ЗСУ розпочали локальні контратаки на деяких напрямках: свіжі карти боїв

ЗСУ впевнено тримають позиції, продовжуючи спроби вибити ворога

Українські військові розпочали локальні контрнаступи одразу на кількох напрямках на фронті.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Ситуація у Харківській та Луганській областях

Як повідомили в міноборони росії, за останню добу окупанти відбили шість атак з боку українських військових на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська.

Ситуація у Харківській та Луганській областях

При цьому російські джерела заявляли, що 4 травня окупантам вдалося трохи просунутися у південному напрямку від Кремінної. За інформацією проросійських блогерів, їхні військові нібито змогли прорвати оборону ЗСУ за 10 км від Білогорівки.

У той же час у Генштабі ЗСУ повідомили, що всі спроби ворога наступати на цьому напрямі були невдалими, тоді як наші військові змогли провести успішні тактичні контратаки з кількох напрямків.

Ситуація у Донецькій області

Наші силовики повідомили, що 4 травня окупантам не вдалося досягти жодних успіхів у Бахмуті та його околицях. При цьому ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі Богданівки, Маркового та Нью-Йорка.

Ситуація у Донецькій області

Водночас, російські силовики писали, що змогли захопити два квартали в західній частині Бахмута. За словами ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, його бойовики просунулися в місті на 230 метрів.

При цьому фахівці стверджують, що у ЗСУ вийшло провести контратаку на південний захід від Бахмута. Якщо вірити картам, то наші бійці також успішно контратакували на північний захід від Курдюмівки, яка розташована за 14 км на південний захід від Бахмута.

Ситуація у Бахмуті

У той же час окупанти вели наступ у районі Сіверного, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Протягом минулого дня ворог не проводив жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області.

Ситуація на Півдні України

За даними російських джерел, наші військові робили спроби розвідки у Запорізькій області. Зокрема, це нібито відбувалося під Оріховим.

Ситуація на Півдні України

При цьому в Росії поки що стверджують, що операції ЗСУ були локалізованими діями, але не початком контрнаступу.

Водночас, окупанти продовжують нагнітати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції перед українським контрнаступом. На території 4-го енергоблоку спостерігається скупчення військової техніки, озброєння та вибухівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як окупанти готуються до наступу ЗСУ у Маріуполі.