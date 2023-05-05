В Україні готові знизити граничний призовний вік: Кабмін схвалив законопроект

Верховній Раді рекомендували ухвалити законопроект

Уряд України підтримує ініціативу Міноборони щодо зменшення граничного призовного віку в країні та рекомендуватиме парламенту ухвалити відповідний закон.

Як повідомив у своєму telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 5 травня.

Зокрема, за його словами, було схвалено проєкт документа "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу". Проєкт передбачає внесення змін до законодавства щодо зниження граничного призовного віку з 27 років до 25 років та, відповідно, віку перебування на військовому обліку для призовників.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони аргументували таке рішення тим, що через це багато придатних до служби військовозобов’язаних не можуть бути призвані до ЗСУ в рамках мобілізації. Крім того, зниження граничного призовного віку позбавить багатьох призовників необхідності щороку проходити медкомісію і тим самим скоротить черги в ТЦК і зменшить навантаження на лікарів.

Нагадаємо, 2 травня в Україні продовжили терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації, тобто вони діятимуть мінімум до 18 серпня 2023 року.