Село буквально "стерли" з лиця землі, але храм стоїть: фото знищеного росіянами Богородичного на Донеччині

Росіяни практично зруйнували Богородичне, але головна будівля храмового комплексу встояла, хоч і пошкоджена

Російські окупанти не перестають намагатися знищити все, до чого можуть дістатись, обстрілюючи прифронтові та прикордонні населені пункти. Вони буквально перетворили на "привид" мальовниче раніше село Богородичне Донецької області, яке було звільнено ЗСУ 12 вересня 2022 року.

Там побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який на фото зняв те, що наробили окупанти.

Панорамне фото того, що залишилось від села

Нагадаємо, Богородичне кілька місяців перебувало під окупацією. До повномасштабної війни там мешкало близько 800 осіб. Туди також приїжджали відпочиваючі, оскільки село розташоване на березі річки Сіверський Донець, а також прочани — у скит Святогірської лаври на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

Фото зруйнованого храмового комплексу

Панорамне фото того, що залишилося від Богородичного

Під час окупації росіяни використовували територію церкви як свій штаб, крім того, під час визволення села поряд йшли запеклі бої. Окупанти обстрілювали будівлю храму також після звільнення його українськими військами.

Більшість храмового комплексу знищена російською артилерією

Найкраще змогла вціліти головна церква біля храмового комплексу. Здалеку вона виглядає майже неушкодженою, але при ближчому розгляді це враження зникає. Насправді будівля посічена осколками і пошкоджена, проте все ж таки вистояла.

Дивом церква не отримала фатальних ушкоджень

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає вокзал у прифронтовому Краматорську, який зараз став місцем кохання та сліз радості. Саме тут, всього за 50 кілометрів від "найгарячіших" точок фронту, зустрічаються зі своїми рідними військові, які стоять на захисті нашої Батьківщини.