Місце зустрічей і гарячих поцілунків: щемливі фото "Телеграфу" з вокзалу прифронтового Краматорська

Українці готові їхати за сотні кілометрів в одну з найнебезпечніших точок України, аби лише обійняти близьку людину

Залізничний вокзал у Краматорську, який трохи більше року тому перетворився на криваве місиво, адже туди влучили ракети окупаційної армії росії, сьогодні став місцем любові та сліз радості. Саме тут, лише за 50 кілометрів від "найгарячіших" точок фронту, зустрічаються зі своїми рідними військові, які стоять на захисті нашої Батьківщини.

Свідком однієї з останніх зустрічей став кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Йому вдалося зробити кілька щемливих кадрів після прибуття потягу, який привіз бійцям Збройних сил найдорожче — близьких та коханих.

Без сліз дивитися ці фотографії майже неможливо. Кожна — історія двох закоханий людей, або цілої родини, які, попри криваву війну в країні, біль та щоденні втрати готові їхати одне до одного за сотні кілометрів під гул російських ракет, аби мати можливість хоча б на кілька годин знову опинитися поряд, пригорнути і поцілувати близьку людину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як фотографу Яну Доброносову вдалося стати випадковим свідком хвилюючого моменту: військовий, який зустрічав свою дівчину на вокзалі, зробив їй пропозицію вийти за нього заміж. Кохана бійця, звісно, не відмовила.