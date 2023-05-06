Место встреч и горячих поцелуев: щемящие фото "Телеграфа" с вокзала прифронтового Краматорска

Украинцы готовы ехать за сотни километров в одну из самых опасных точек Украины, лишь бы обнять близкого человека

Железнодорожный вокзал в Краматорске, чуть больше года назад превратившийся в кровавое месиво, ведь туда попали ракеты оккупационной армии россии, сегодня стал местом любви и слез радости. Именно здесь, всего в 50 километрах от "самых горячих" точек фронта, встречаются со своими родными военные, которые стоят на защите нашей Родины.

Свидетелем одной из последних встреч стал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось сделать несколько щемящих кадров во время прибытия поезда, который привез бойцам Вооруженных сил самое дорогое — близких и любимых.

Без слез смотреть эти фотографии почти невозможно. Каждая — история двух влюбленных людей, или целой семьи, которые, несмотря на кровавую войну в стране, боль и ежедневные потери готовы ехать друг к другу за сотни километров под гул российских ракет, чтобы иметь возможность хотя бы на несколько часов опять оказаться рядом, прижать и поцеловать близкого человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, как фотографу Яну Доброносову удалось стать случайным свидетелем волнующего момента: военный, встречавший свою девушку на вокзале, сделал ей предложение выйти за него замуж. Возлюбленная бойца, конечно, не отказала.