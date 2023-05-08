Зірвана операція з виманювання росіян: у ГУР пояснили, чому їм одразу не сподобалася ідея

Операція ще на порах обговорення виглядала неможливою до реалізації

У Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, чому відомство "відразу відкинуло" ідею щодо викрадення літака з території росії, яку запропонував колишній працівник ГУР Роман Червінський. Саме його обґрунтовано звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції по викраденню російського літака.

Про це у понеділок, 8 травня, в інтерв'ю для видання РБК-Україна розповів Андрій Юсов, зазначивши, що у ГУР ще на перших порах оцінили ймовірність проведення цієї операції як неможливе.

За його словами, у розвідувальному відомстві одразу зрозуміли, що ризики занадто великі й реалізація викрадення російського літака з багатьох причин виглядає нереальною.

"Ще на етапі ідеї до ГУРу зверталися з нею, ця ідея була відкинута відразу як нереалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики, що зрештою, на жаль, і відбулося. Про шкоду від реалізації цих задумів у публічній площині навіть не все зараз говориться і не все зараз можна говорити. Тобто насправді шкоди завдано значно більше. Ризики відразу були великими і реалізація відразу виглядала нереалістичною з багатьох причин", — поясни він.

Також Юсов наголосив, що ГУР не має жодного відношення як до цієї так званої операції, так і до цих подій" загалом, зазначивши, що це є "ключовий момент" у всій цій історії.

Нагадаємо, що у період з квітня по липень 2022 року невелика група українських військовослужбовців намагалася викрасти літак з території росії. Проте операція закінчилася невдало, адже замість російського літака на аеродром під Кропивницьким "Канатове" прилетіли ворожі ракети. В результаті цього летовище зазнало серйозних пошкоджень. Тоді також загинув один військовий, а поранення різного ступеню тяжкості отримали 17 людей, серед яких і співробітники ДСНС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченківський суд міста Києва відправив колишнього працівника ГУР Романа Червінського під арешт на 2 місяці без права внесення застави. Сам обвинувачуваний тоді заявив, що справа була сфабрикована.