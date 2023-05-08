Сорванная операция по выманиванию россиян: в ГУР объяснили, почему им сразу не понравилась идея

Операция еще на порах обсуждения выглядела невозможной к реализации

В Главном управлении разведки Минобороны Украины объяснили, почему ведомство "сразу отбросило" идею похищения самолета с территории россии, которую предложил бывший работник ГУР Роман Червинский. Именно его обоснованно обвиняют в превышении служебных полномочий во время неудачной операции по "угону" российского самолета.

Об этом в понедельник, 8 мая, в интервью для издания РБК-Украина рассказал Андрей Юсов, отметив, что в ГУР еще на первых порах оценили вероятность проведения этой операции как невозможное.

По его словам, в разведывательном ведомстве сразу поняли, что риски слишком велики и реализация угона российского самолета по многим причинам выглядит нереальной.

"Еще на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута сразу как нереалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в конце концов, к сожалению, и произошло. О вреде от реализации этих замыслов в публичной плоскости даже не все сейчас говорится и не все сейчас можно говорить. То есть на самом деле ущерб нанесен гораздо больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам", — пояснил он.

Также Юсов подчеркнул, что ГУР не имеет никакого отношения как к этой так называемой операции, так и к этим событиям в целом, отметив, что это "ключевой момент" во всей этой истории.

Напомним, что в период с апреля по июль 2022 года небольшая группа украинских военнослужащих пыталась угнать самолет с территории россии. Однако операция закончилась неудачно, ведь вместо российского самолета на аэродром под Кропивницким "Канатово" прилетели вражеские ракеты. В результате этого аэродром получил серьезные повреждения. Тогда также погиб один военный, а ранения разной степени тяжести получили 17 человек, среди которых и сотрудники ГСЧС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченковский суд Киева отправил бывшего работника ГУР Романа Червинского под арест на 2 месяца без права внесения залога. Сам обвиняемый тогда заявил, что дело было сфабриковано.