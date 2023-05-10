Дуель 21-го століття: український дрон ефектно приземлив дорогу російську "пташку" (відео)

Український Mavic збив російську Matrice M30t

Збройні сил України продовжують примусову посадку ворожих літальних апаратів. На цей раз отримав своє дорогу (за мірками цивільних апаратів) безпілотник окупантів.

Вражаючий бій українського та російського безпілотників показав військовий оглядач Іван Матвєєв.

Він продемонстрував справжню битву війни 21 століття. Два дрони зійшлися в сутичці. На опублікованому відео чути закадровий голос людини, схожої на командира окремої тактичної групи аеророзвідки Роберта Бровді "Мадяра".

Його загін помітив над полем бою ворожу пташку вартістю близько 500 тисяч гривень – Matrice M30t. Не дивлячись на те, що наш розвідувальний дрон був без зброї його пілоти, завдяки своїй майстерності змогли не тільки збити ворога, а й зберегти свій літальний апарат.

"Нова сутичка безпілотників у повітрі. Український Mavic збив російський Matrice M30t і зумів залишитися в повітрі, зберігши управління", - каже Матвєєв.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ збили "невловиму" ракету путіну і її вже показали журналістам.

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