Російський дрон і трохи кмітливості: воїни Нацгвардії хитро вирахували та знищили позиції ворога

Українські воїни продовжують дивувати своєю винахідливістю

Українські воїни вражають своєю кмітливістю та винахідливістю. Завдяки збитому російському дрону вони змогли вирахувати позиції росіян і завдати по них удару.

Про це на брифінгу у Military Media Center розповів заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович. Бійцям Нацгвардії у цій справі допомогла карта пам’яті зі збитого БПЛА.

Росіяни запустили по Україні кілька БПЛА. Проте мобільна вогнева група окремого батальйону охорони громадського порядку під Херсоном зуміла "приземлити" дрон Zala-421. Другий дрон MAVIC-3 бійці 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського збили зі стрілецької зброї поблизу Серебрянського лісництва на Донеччині.

Зі збитого дрона вдалося витягти карту пам’яті, на якій містилися фото та відео з даними місця запуску. Ця інформація допомогла знищити позиції ворога.

"Зі збитого БПЛА було вилучено картку пам’яті, на якій містилися фото- та відеофайли з інформацією (даними геолокації) про місце його запуску. За певними координатами артилерією було завдано вогневого ураження", — зазначив Микола Уршалович.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ застосовують бойові байдарки для форсування Дніпра. Закордонні ЗМІ заявляють, що на окупованому березі Херсонської області вдалося звільнити перші села таким шляхом.