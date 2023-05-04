"Влучне око, косі руки": у мережі висміяли білоруських прикордонників, які намагалися збити дрон (відео)

Прикордонники випустили багато набоїв, але "приземлити" дрон не змогли

Білоруські прикордонники останнім часом часто потрапляють у курйозні ситуації на кордоні. Нещодавно українські колеги встановили поблизу прикордонного пункту проектор, з якого мовили правду про війну в Україні, а сьогодні на білорусів напав нібито "український" дрон.

Відео перестрілки білоруських прикордонників опублікував у своєму Telegram-каналі український майор ЗСУ та екс-командир полку "Азов" Максим Жорін. У мережі ці кадри висміяли.

На кадрах видно, як п’ятеро військових прикордонної служби Білорусі помітили у повітрі дрон і намагалися його збити з автоматів. Вони випустили чимало набоїв, але "приземлити" БПЛА їм так і не вдалося. Більше того, вони ледь не пристрелили свого товариша по службі. До речі, на відео є кадри як з повітря від оператора дрону, так і з землі, мабуть, знімав хтось із білоруських прикордонників.

Командир скомандував прикордонникам прийняти положення лежачи, але вони зробили це неправильно і він закричав: "Положення лежачи! Давайте! Не так! На спину. Легли на спину!". Причому військовослужбовців здивував той факт, що дрон дуже крутився у повітрі. Ймовірно, саме з цієї причини вони й не спромоглися влучити по ньому.

Щодо оператора нібито українського БПЛА, то він не поспішав відводити "пташку" і спостерігав за суєтою білорусів. До речі, один із прикордонників намагався пройти прямо перед позицією, на якій колеги намагалися збити дрон і йому мало не дісталася куля.

У мережі висміяли це відео. Причому не лише українці, а й самі білоруси, котрі в опозиції до влади. Вони вважали це відео наочним прикладом, чому Білорусь не вступила у війну.

Тепер ви розумієте, чому лукашенківська армія не бере участі у війні? Вони навіть стріляти не вміють!

Білоруських військових найкраще дивитися під музику із села дурнів.

НАТа тремти!!

Які вони кумедні.

"Влучне око, косі руки. Ж**а тягнеться до науки!" (Жарт з мого дитинства).

Дура — вона є дура, з будь-якої позиції, що на колінах, що на спинці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що момент атаки дронів на кремль 3 травня потрапив на відеокамери. На кадрах видно, як БПЛА наближається до Сенатського палацу та врізається у його дах, після чого відбувається загоряння. Однак, справжність цього відео поки не підтверджена.