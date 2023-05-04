"Меткий глаз, косые руки": в сети высмеяли белорусских пограничников, которые пытались сбить дрон (видео)

Пограничники выпустили много патронов, но "приземлить" дрон не смогли

Белорусские пограничники в последнее время часто попадают в курьезные ситуации на границе. Недавно украинские коллеги установили вблизи погранпункта проектор, с которого вещали правду о войне в Украине, а сегодня на белорусов напал якобы" украинский" дрон.

Видео перестрелки белорусских пограничников опубликовал в своем Telegram-канале украинский майор ВСУ и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. В сети эти кадры высмеяли.

На кадрах видно, как пятеро военных погранслужбы Беларуси заметили в воздухе дрон и пытались его сбить из автоматов. Они выпустили немало патронов, но "приземлить" БПЛА им так и не удалось. Более того, они едва не пристрелили своего же сослуживца. К слову, на видео есть кадры как с воздуха от оператора дрона, так и с земли — вероятно, снимал кто-то из белорусских пограничников.

Командир скомандовал пограничникам принять положение лежа, но они сделали это неправильно и он закричал: "Положение лежа! Давайте! Не так! На спину. Легли на спину!". Причем военнослужащих удивил тот факт, что дрон очень сильно крутился в воздухе. Вероятно, именно по этой причине они и не смогли попасть по нему.

Что касается оператора якобы украинского БПЛА, то он не спешил отводить "птичку" и наблюдал за суетой белорусов. К слову, один из пограничников пытался пройти прямо перед позицией, на которой коллеги пытались сбить дрон и ему чуть не досталась пуля.

В сети высмеяли это видео. Причем не только украинцы, но и сами белорусы, которые в оппозиции к власти. Они сочли это видео наглядным примером, почему Беларусь не вступило в войну.

Теперь вы понимаете, почему лукашенковская армия не участвует в войне? Они даже стрелять не умеют!

Белорусских военных лучше всего смотреть под музыку из деревни дураков.

НАТа дрожи!!

Какие они забавные.

"Меткий глаз, косые руки. Ж**а тянется к науке!"(шутка из моего детства).

Дура — она есть дура, с любой позиции, что на коленях, что на спинке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что момент атаки дронов на кремль 3 мая попал на видеокамеры. На кадрах видно, как БПЛА приближается к Сенатскому дворцу и врезается в его крышу, после чего происходит возгорание. Однако подлинность этого видео пока не подтверждена.